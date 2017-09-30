59 сотрудников органов прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности, 8 человек уволены с должностей

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ За прошедший год 59 работников органов прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 40 человек получили выговор и строгий выговор.

Как сообщает Report, об этом написал генеральный прокурор Закир Гаралов в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

По его словам, 3 человека были понижены в должности, 8 человек освобождены от занимаемых должностей, 4 человека уволены из органов прокуратуры, 4 человека получили замечания.

По словам З.Гаралова, за прошедший год изменены рабочие места 294 работников прокуратуры, из них 105 человек, положительно характеризующихся в служебной деятельности, назначены на должности более высшей классификации. Генпрокурор отметил, что 156 работников назначены на должности в той же классификации, 33 человека по различным основаниям получили должности в нижней классификации: "За это время 5 работников прокуратуры удостоены нагрудного знака "Почетный работник прокуратуры", 63 человека были награждены почетными грамотами, 31 работник в порядке награждения получил звание, 1 сотруднику вручена денежная премия, с 2-х человек были взяты дисциплинарные взыскания, 42 сотрудникам была объявлена благодарность".