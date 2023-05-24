42,7% респондентов верит в подписание мирного договора с Арменией в этом году

Примерно половина респондентов в Азербайджане верит, что в этом году будет подписан мирный договор с Арменией.

Примерно половина респондентов в Азербайджане верит, что в этом году будет подписан мирный договор с Арменией.

Как сообщает Report, об этом стало известно по итогам опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

Согласно результатам опроса мнений, 42,7% участников верят, что до конца года будет подписан мирный договор, 39,1% - придерживаются противоположного мнения. Очевидно, неготовность Армении к подписанию мирного договора и попытки добиться иного формата "мира" путем включения в мирный процесс иностранных государств и неконструктивное политическое поведение отразились на общественном мнении в Азербайджане.

18,2% респондентов затруднились высказать свое мнение.

Отметим, что опрос проводился 14-17 мая 2023 года среди 384 респондентов старше 18 лет на условиях добровольного участия и при полном сохранении анонимности. Опрос проводился посредством телефона и охватили 12 экономических районов. Для этого из соответствующей базы данных были случайным образом отобраны номера городских телефонов. Параметры отбора определялись пропорционально распределению населения по стране, сохранялся гендерный баланс. Доверительный интервал результатов составляет 95 %, погрешность равна 5 %.