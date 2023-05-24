О нас

42,7% респондентов верит в подписание мирного договора с Арменией в этом году

42,7% респондентов верит в подписание мирного договора с Арменией в этом году Примерно половина респондентов в Азербайджане верит, что в этом году будет подписан мирный договор с Арменией.
Внутренняя политика
24 мая 2023 г. 15:57
42,7% респондентов верит в подписание мирного договора с Арменией в этом году

Примерно половина респондентов в Азербайджане верит, что в этом году будет подписан мирный договор с Арменией.

Как сообщает Report, об этом стало известно по итогам опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

Согласно результатам опроса мнений, 42,7% участников верят, что до конца года будет подписан мирный договор, 39,1% - придерживаются противоположного мнения. Очевидно, неготовность Армении к подписанию мирного договора и попытки добиться иного формата "мира" путем включения в мирный процесс иностранных государств и неконструктивное политическое поведение отразились на общественном мнении в Азербайджане.

18,2% респондентов затруднились высказать свое мнение.

Отметим, что опрос проводился 14-17 мая 2023 года среди 384 респондентов старше 18 лет на условиях добровольного участия и при полном сохранении анонимности. Опрос проводился посредством телефона и охватили 12 экономических районов. Для этого из соответствующей базы данных были случайным образом отобраны номера городских телефонов. Параметры отбора определялись пропорционально распределению населения по стране, сохранялся гендерный баланс. Доверительный интервал результатов составляет 95 %, погрешность равна 5 %.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Respondentlərin 42,7%-i bu il Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanacağına inanır - SORĞU

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
23 мая 2023 г. 15:05
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
23 мая 2023 г. 11:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
23 мая 2023 г. 10:16
В Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 22:35
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi