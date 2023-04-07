39 политический партий представили финансовые отчеты в ЦИК

39 политических партий представили свои финансовые отчеты за 2022 год в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана.

39 политических партий представили свои финансовые отчеты за 2022 год в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, всего в стране насчитывается 59 прошедших государственную регистрацию политических партий.

20 политических партий все еще не представили свои финансовые отчеты в комиссию.

Отметим, что 1 апреля истек срок, когда политические партии должны были представить финансовые отчеты за 2022 год. ЦИК обязан проинформировать Министерство юстиции о не представивших финотчеты политпартиях.