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39 политический партий представили финансовые отчеты в ЦИК

39 политический партий представили финансовые отчеты в ЦИК 39 политических партий представили свои финансовые отчеты за 2022 год в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана.
Внутренняя политика
7 апреля 2023 г. 09:38
39 политический партий представили финансовые отчеты в ЦИК

39 политических партий представили свои финансовые отчеты за 2022 год в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, всего в стране насчитывается 59 прошедших государственную регистрацию политических партий.

20 политических партий все еще не представили свои финансовые отчеты в комиссию.

Отметим, что 1 апреля истек срок, когда политические партии должны были представить финансовые отчеты за 2022 год. ЦИК обязан проинформировать Министерство юстиции о не представивших финотчеты политпартиях.

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Версия на азербайджанском языке MSK-ya hesabat verən partiyaların sayı 39-a çatıb - SİYAHI

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