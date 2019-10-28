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Исполнение обязанностей начальника Главного управления МВД поручено 39-летнему полковнику

39-летний полковник получил новую должность

Место начальника Главного управления по борьбе с торговлей людьми пока остается вакантным. 

Как сообщает Report, исполнение полномочий начальника поручено замначальнику Управления, полковнику полиции Самиру Зейналову. 

С.Зейналов родился в 1980 году. Он окончил Полицейскую академию МВД республики с отличием. Трудовую деятельность в органах внутренних дел С.Зейналов начал с 1996 года. Занимал различные должности, а 21 января 2015 года был назначен заместителем начальника Главного управления МВД по борьбе с торговлей людьми. За успешную трудовую деятельность был удостоен медалей 2-й и 3-й степеней "За безупречную службу".

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