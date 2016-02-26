​34 работника юстиции привлечены к административной ответственности

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ За допущенные правонарушения при рассмотрении обращений граждан 34 работника органов юстиции привлечены к серьезной административной ответственности.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2015 год "О состоянии по защите и обеспечению прав и свобод человека в Азербайджане".

В докладе отмечается, что за допущенные недочеты 388 председателей муниципалитета привлечены к административной ответственности. В связи с выявленными правонарушениями и финансовыми недостатками 65 материалов отправлены в прокуратуру для правовой оценки.

К правовым нарушениям также приводят использование должностных полномочий в недостаточной степени, возвращение незавершенного дела в суд, не приняв соответствующих мер для поиска должника, непрофессионализм и безразличие некоторых чиновников.

В то же время за допущенные серьезные недочеты в деятельности некоторых исполнительных структур 35 человек были привлечены к административной ответственности. Двое из них исключены из органов юстиции, а 3 человека освобождены от занимаемой должности.

Отметим, что ежегодный доклад вынесут на обсуждение на предстоящем 4 марта пленарном заседании Милли Меджлиса.