32 объектам недвижимости в Нахчыване присвоены адреса

В декабре прошлого года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) 32 объектам недвижимости были присвоены адреса.

В декабре прошлого года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) 32 объектам недвижимости были присвоены адреса.

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе Госслужбы по имущественным и земельным вопросам НАР, в декабре 814 объектов недвижимости прошли госрегистрацию.

Кроме того, был подготовлен 671 технический документ, 32 объектам недвижимости присвоены адреса, план и площадь 66 земельных участков внесены в государственный кадастр, выданы 576 справок по ограничению и обременению.

За прошлый месяц по 119 обращениям от юридических и физических лиц оказаны электронные услуги.

За соответствующий период в систему электронного учета недвижимого имущества внесено 1 124 сведения о ранее созданных правах на земельные участки сельскохозяйственного назначения и их собственниках. Оформлены приусадебные пристройки, принадлежащие 9 семейным хозяйствам, земельные участки, арендуемые 3 семейными хозяйствами, прошли госрегистрацию права.