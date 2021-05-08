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31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом

31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию, строительству и монтажу системы теплоснабжения в городе Шуша.
Внутренняя политика
8 мая 2021 г. 19:02
31 здание в городе Шуша в очередной отопительный сезон будет обеспечено теплом

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию, строительству и монтажу системы теплоснабжения в городе Шуша.

Как сообщает Report, согласно распоряжению в целях проектирования, строительства и монтажа котельных, внутренних систем для обеспечения 31 здания в городе Шуша в очередной отопительный сезон отоплением и горячей водой из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеристиликтеджхизат" первоначально выделено 1,0 (один) миллион манатов.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada 31 bina növbəti mövsümdə istiliklə təmin ediləcək - SƏRƏNCAM

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