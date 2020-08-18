25 человек исключены из органов юстиции

За первые шесть месяцев текущего года в органыюстиции принято более 80 молодых людей, произведена ротация 70 сотрудников.

За первые шесть месяцев текущего года в органы юстиции принято более 80 молодых людей, произведена ротация 70 сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

К дисциплинарной ответственности привлечены 400 работников юстиции, в том числе 40 работников исполнительной службы, допустившие в последнее время нарушения и серьезные недостатки. 25 человек исключены из органов юстиции, а 12 уволены. Материалы в отношении 5 сотрудников расследуются.

16 работников наказаны за нарушение требований особого карантинного режима.