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Report Georgia

25 человек исключены из органов юстиции

25 человек исключены из органов юстиции За первые шесть месяцев текущего года в органыюстиции принято более 80 молодых людей, произведена ротация 70 сотрудников.
Внутренняя политика
18 августа 2020 г. 19:28
25 человек исключены из органов юстиции

За первые шесть месяцев текущего года в органы юстиции принято более 80 молодых людей, произведена ротация 70 сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

К дисциплинарной ответственности привлечены 400 работников юстиции, в том числе 40 работников исполнительной службы, допустившие в последнее время нарушения и серьезные недостатки. 25 человек исключены из органов юстиции, а 12 уволены. Материалы в отношении 5 сотрудников расследуются.

16 работников наказаны за нарушение требований особого карантинного режима.

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Версия на азербайджанском языке 25 nəfər ədliyyə orqanlarından xaric edilib, 12-si işdən çıxarılıb

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