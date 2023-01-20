20 Января: поколения меняются, а уважение не иссякает

Каждый год, находясь 20 января на Аллее шехидов, чтобы отдать дань уважения памяти шехидов, я, наверное, как и все мы, задаюсь вопросом: почему прошло столько лет, сменились поколения, но не ослабевает желание народа посетить это священное место и склонит

Каждый год, находясь 20 января на Аллее шехидов, чтобы отдать дань уважения памяти шехидов, я, наверное, как и все мы, задаюсь вопросом: почему прошло столько лет, сменились поколения, но не ослабевает желание народа посетить это священное место и склонить головы перед душами шехидов, несмотря на холод, мороз, дождливую погоду? Да и не только 20 января. Уже за несколько дней до этой даты начинается людской поток на Аллею шехидов.

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльнур Аллахвердиев.

По его словам, любой представитель нашего поколения подтвердит: наши родители обязательно приводили нас 20 января на Аллею шехидов.

"Это было понятно, ведь они своими глазами видели ту трагедию, те страшные дни, и инстинктивно хотели передать эту информацию нам, представителям нового поколения. Они опасались, что и мы можем пережить подобные трагедии, хотели запечатлеть в нашей памяти ужасы террора 20 января, скорбь, масштабы того, как этот террор перевернул наше национальное мировоззрение. Сегодня мы уже сами являемся родителями и повторяем то, что делали наши отцы и матери", - отметил Э. Аллахвердиев.

Депутат обратил внимание, что еще с 18-19 января сотни, тысячи молодых родителей посещают Аллею шехидов вместе со своими детьми, казалось бы несколько торопливо.

"Возможно, они отпросились с работы либо срочно должны попасть домой. Скорее всего, не имея возможности посетить Аллею шехидов именно 20 января, они отдают дань почтения героям на день раньше. Вместе со своими детьми, чтобы наша история запечатлелась и в их памяти.

В то время нас на Аллею шехидов водили наши родители, видевшие события января 1990 года. Потому что они хотели, чтобы наш народ никогда не переживал подобные трагедии. Сегодня мы водим своих детей в это священное место. Потому что живем в Азербайджане, о котором мечтали наши шехиды, отдавшие свои жизни за Родину, свободу, независимость, национальную государственность. Мы видели Победу в Карабахе, мы проживали со слезами на глазах дни освобождения наших земель. Мы – граждане независимого Азербайджана, известного во всем мире, лидирующего в своем регионе, имеющего вооруженные силы, которые держат врага в страхе. Мечтой наших шехидов было добиться этого для Азербайджана. Шехиды, ваша борьба дала своими плоды, ваши чаяния стали реальностью. Да упокоит Всевышний ваши души!", - сказал Э. Аллахвердиев.