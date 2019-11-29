2 декабря будет вынесен на рассмотрение вопрос о роспуске Милли Меджлиса

2 декабря в Милли Меджлисе будет рассмотрен вопрос о роспуске парламента.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.

Он отметил, что 2 декабря состоится заседание законодательного органа: "На повестке заседания стоит один вопрос – обсуждение обращения депутатов от партии “Ени Азербайджан” к президенту страны Ильхаму Алиеву о роспуске парламента".

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политического совета партии “Ени Азербайджан”, по итогам которого было принято решение, согласно которому депутатам Милли Меджлиса, представляющим партию, было рекомендовано ходатайствовать о роспуске парламента.