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2 декабря будет вынесен на рассмотрение вопрос о роспуске Милли Меджлиса

​2 декабря будет вынесен на рассмотрение вопрос о роспуске ММ

2 декабря в Милли Меджлисе будет рассмотрен вопрос о роспуске парламента. 

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов

Он отметил, что 2 декабря состоится заседание законодательного органа: "На повестке заседания стоит один вопрос – обсуждение обращения депутатов от партии “Ени Азербайджан” к президенту страны Ильхаму Алиеву о роспуске парламента". 

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политического совета партии “Ени Азербайджан”, по итогам которого было принято решение, согласно которому депутатам Милли Меджлиса, представляющим партию, было рекомендовано ходатайствовать о роспуске парламента.

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