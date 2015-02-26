​172 человека обратились к омбудсмену с жалобой на сотрудников ГДП

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "Согласно официальной информации министерства внутренних дел (МВД), в этом году, как и в предыдущие годы, не зарегистрировано насильственных действий или антигуманного отношения к задержанным и обвиняемым, а также действий, унижающих их достоинство. Однако факты незаконного задержания, привода и грубого обращения в порядке внутреннего надзора в рамках процессуального законодательства были объективно расследованы и по ним приняты соответствующие решения".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2014 год.

В отчете отмечается, что в прошлом году по 277 подтвердившимся фактам (133 факта грубого обращения с гражданами, 69 незаконных приводов и задержания граждан в полиции, 52 факта ущемления прав водителей, 3 незаконных привлечения к уголовной ответственности, 3 факта нарушения прав иностранных граждан и лиц без гражданства, 17 - другие незаконные действия) 343 сотрудника МВД привлечены к дисциплинарной ответственности, 21 сотрудник уволен из правоохранительных органов, 37 человек освобождены от занимаемой должности, а в отношении 285 человек применены иные дисциплинарные меры.

В годовом отчете нашли отражение 172 факта обращения граждан к омбудсмену с жалобой на сотрудников ГДП в связи с нарушением некоторыми сотрудниками дорожной полиции этических норм, грубого обращения с водителями и непрофессионального поведения.