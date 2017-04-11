16 политических партий не представили в ЦИК Азербайджана годовой финансовый отчет - СПИСОК

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Из зарегистрированных в Азербайджане 55 политических партий 39 представили в Центральную избирательную комиссию годовой финансовый отчет за 2016 год.

Как сообщает Report, 16 партий отчеты не представили. Среди них: Партия возрождения и прогресса Азербайджана, Национал-демократическая партия Азербайджана, Партия сельчан Азербайджана, Партия Единый Азербайджан, Партия Независимого Азербайджана, Партия народного движения Азербайджана, Партия национальной государственности Азербайджана, Партия патриотов Азербайджана, Демократическая партия предпринимателей Азербайджана, Партия Альянс во имя Азербайджана, Партия социальной справедливости, Партия национального конгресса, Демократическая партия Азербайджана, Азербайджанская партия свободных республиканцев, Партия прогресса Азербайджана.

Согласно законодательству, политические партии ежегодно должны представлять годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским отчетом не позднее 1 апреля. Центральная избирательная комиссия должна информировать министерство юстиции о политических партиях, не представивших в указанный период годовой финансовый отчет совместно с аудиторским отчетом. До 1 апреля этого года отчеты сдали 28 партий, отчеты 11 партий пришлись на последующий период.

В числе сдавших годовой финансовый отчет партий - Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФР) под руководством Али Керимли.

Напомним, что хотя ПНФА и представила в министерство юстиции документы проведенного в 2015 году съезда для внесения в госреестр, министерство отказало из-за некоторых спорных моментов. Бывший заместитель Али Керимли Рази Нуруллаев также создал организацию с претензиями на название ПНФА.