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Взяты на попечительство дети 8 военнослужащих, погибших при крушении вертолета

Взяты на попечительство дети 8 военнослужащих, погибших при крушении вертолета 16:54
Внутренняя политика
16 декабря 2021 г. 17:32
Взяты на попечительство дети 8 военнослужащих, погибших при крушении вертолета

16 декабря в онлайн-формате прошло заседание исполнительного комитета Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА).

Как сообщили Report в структуре, председатель КПА, депутат Милли Меджлиса Саттар Мохбалыев рассказал, что в повестку заседания вошли такие вопросы, как "О созыве IV меджлиса КПА", "О внесении изменений в состав меджлиса КПА", "О взятии под опеку детей шехидов, погибших в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы, и выплате семьям шехидов единовременной выплаты" и другие текущие и организационные вопросы.

После началось обсуждение вопросов. Было отмечено, что в целом 274 ребенка 164 шехидов были взяты под опеку, им оказывается материальная и моральная поддержка.

На заседании было принято решение о взятии под опеку 14 малолетних детей 8 погибших при крушении военного вертолета шехидов и выплаты им ежемесячно 100 манатов до достижения 18-летия. Кроме того, семьям 6 военнослужащих, погибших при крушении, планируется перечислить единовременную выплату в размере 1000 манатов.

С.Мохбалыев также поручил, чтобы все обращения в профсоюзы тщательно изучались, все проблемы решались своевременно и в рамках закона, удовлетворенность граждан была полностью обеспечена.

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