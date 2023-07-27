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130 медиаторов уволены, к 70 применены меры дисциплинарного взыскания

130 медиаторов уволены, к 70 применены меры дисциплинарного взыскания До настоящего времени 130 медиаторов были уволены.
Внутренняя политика
27 июля 2023 г. 12:21
130 медиаторов уволены, к 70 применены меры дисциплинарного взыскания

До настоящего времени 130 медиаторов были уволены.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Совета по медиации Надир Адилов.

По его словам, меры дисциплинарного взыскания были приняты в отношении более чем 70 медиаторов.

Н.Адилов отметил, что в этом году в Совет по медиации поступило 32 767 дел: "28 748 из них были связаны с семейными спорами, 2 317 - с коммерческими и 1 703 - с трудовыми".

Он отметил, что по сравнению с предыдущими годами на 40% увеличилось количество достигнутых соглашений о примирении.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək 130 mediator işdən çıxarılıb, 70-dən çoxu barəsində sərt tədbirlər görülüb

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