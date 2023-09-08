13 сентября еще 25 семей будут переселены в село Агалы

13 сентября еще 25 семей будут переселены в село Агалы Зангиланского района.

13 сентября еще 25 семей будут переселены в село Агалы Зангиланского района.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На очередном этапе была проведена жеребьевка между семьями, которые будут переселены в село Агалы Зангиланского района. В мероприятии приняли участие представители специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, исполнительной власти Зангиланского района, Общественного совета при Государственном комитете.

В жеребьевке приняли участие 25 семей (123 человека). В соответствии с составом семьи 10 из них обеспечены трехкомнатными, 9 - четырехкомнатными, 6 - пятикомнатными индивидуальными жилыми домами. Эти семьи до сих пор проживают в городах Баку и Сумгайыте, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.

Участники жеребьевки выразили глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и заботу о вынужденных переселенцах.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, в соответствии с графиком будут отправлены в село Агалы 13 сентября.