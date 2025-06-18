13-летняя жительница Кянгярли: Хочу остаться в Агдаме и работать врачом

Хочу продолжить среднее образование и получить высшее на освобожденных территориях, планируют остаться в Агдаме и работать врачом.
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Она с гордостью отметила, что теперь азербайджанский флаг развевается на всех освобожденных от оккупации землях.
"Я очень счастлива, что возвращаюсь домой вместе с семьей. Благодарю нашу армию, которая под руководством Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации. Да упокоит Аллах души шехидов и ниспошлет здоровья ветеранам", - добавила З.Аббасова.
Отметим, что сегодня в Кянгярли выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.