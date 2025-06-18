13-летняя жительница Кянгярли: Хочу остаться в Агдаме и работать врачом

Хочу продолжить среднее образование и получить высшее на освобожденных территориях, планируют остаться в Агдаме и работать врачом.

Хочу продолжить среднее образование и получить высшее на освобожденных территориях, планируют остаться в Агдаме и работать врачом.

Как сообщает Report , об этом сказала 13-летняя бывшая вынужденная переселенка Зейнаб Аббасова в преддверии возвращения в село Кянгярли Агдамского района.

Она с гордостью отметила, что теперь азербайджанский флаг развевается на всех освобожденных от оккупации землях.

"Я очень счастлива, что возвращаюсь домой вместе с семьей. Благодарю нашу армию, которая под руководством Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации. Да упокоит Аллах души шехидов и ниспошлет здоровья ветеранам", - добавила З.Аббасова.

Отметим, что сегодня в Кянгярли выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.