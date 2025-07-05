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120-летие академика Юсифа Мамедалиева отметят на государственном уровне

120-летие академика Юсифа Мамедалиева отметят на государственном уровне 120-летие со дня рождения одного из основателей Национальной академии наук Азербайджана, доктора химических наук, заслуженного деятеля науки академика Юсифа Мамедалиева будет отмечаться на государственном уровне.
Внутренняя политика
5 июля 2025 г. 15:10
120-летие академика Юсифа Мамедалиева отметят на государственном уровне

120-летие со дня рождения одного из основателей Национальной академии наук Азербайджана, доктора химических наук, заслуженного деятеля науки академика Юсифа Мамедалиева будет отмечаться на государственном уровне.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, Национальная академия наук Азербайджана совместно с Министерством науки и образования разработает план мероприятий, посвященных юбилею ученого. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Отметим, что в декабре исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося ученого и общественного деятеля, члена-корреспондента Академии наук СССР, лауреата Государственной премии СССР Юсифа Гейдар оглы Мамедалиева.

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Версия на азербайджанском языке Akademik Yusif Məmmədəliyevin 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

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