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    112-летняя избирательница проголосовала на муниципальных выборах в Азербайджане- ФОТО

    Она также раскрыла секрет своего долголетия

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Самая пожилая избирательница Абшеронского района, 112-летняя жительница села Масазыр Бахар Рушанова приняла участие в выборах.

    Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, женщина готовилась к голосованию с раннего утра. Наблюдатели и члены 23-го избирательного участка избирательного округа №45 пришли в дом Бахар Рушановой и принесли избирательный ящик. После голосования бабушка Бахар раскрыла секрет своего долголетия: "Нужно не обращать внимание на мелочи. Не надо держать ни на кого зла и нужно всегда думать только о хорошем".

    Несмотря на пожилой возраст, Бахар Рушанова выполнила свой гражданский долг.

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