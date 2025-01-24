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11 долгожителей старше 100 лет проголосуют на муниципальных выборах в Саатлы

11 долгожителей старше 100 лет проголосуют на муниципальных выборах в Саатлы На предстоящих муниципальных выборах в Саатлинском районе проголосуют 11 избирателей старше 100 лет.
Внутренняя политика
24 января 2025 г. 09:21
11 долгожителей старше 100 лет проголосуют на муниципальных выборах в Саатлы

На предстоящих муниципальных выборах в Саатлинском районе проголосуют 11 избирателей старше 100 лет.

Об этом аранскому бюро Report сказал председатель Саатлинской окружной избирательной комиссии №66 Ариф Алиев.

Он отметил, что самой старшей избирательнице 106 лет. В голосовании также примут участие 399 человек в возрасте от 80 до 100 лет.

Председатель комиссии также отметил, что в общей сложности 197 зарегистрированных кандидатов будут участвовать в выборах в восемь муниципалитетов. Из них 94 человека будут избраны.

Отметим, что в Саатлинском избирательном округе №66 действуют 47 избирательных участков, на которых могут проголосовать 48 008 человек.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda bələdiyyə seçkilərində yaşı 100-dən çox olan 11 uzunömürlü səs verəcək

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