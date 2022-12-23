11 автомобилей РМК беспрепятственно проехали в обоих направлениях дороги Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

Сотрудник Report, находящийся на территории акции, сообщает, что из Лачына в направлении Ханкенди проехали 6, а из Ханкенди в направлении Лачына - 5 автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

Это еще раз доказывает, что несмотря на проведение акции, дорога открыта для гуманитарных целей, .

Отметим, что экологические активисты уже 12 дней демонстрируют решимость, скандируют лозунги в патриотическом духе и призывают к защите экологии.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.