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11 автомобилей РМК беспрепятственно проехали в обоих направлениях дороги Ханкенди-Лачын

11 автомобилей РМК беспрепятственно проехали в обоих направлениях дороги Ханкенди-Лачын На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.
Внутренняя политика
23 декабря 2022 г. 12:30
11 автомобилей РМК беспрепятственно проехали в обоих направлениях дороги Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

Сотрудник Report, находящийся на территории акции, сообщает, что из Лачына в направлении Ханкенди проехали 6, а из Ханкенди в направлении Лачына - 5 автомобилей обеспечения, принадлежащих российским миротворцам.

Это еще раз доказывает, что несмотря на проведение акции, дорога открыта для гуманитарных целей, .

Отметим, что экологические активисты уже 12 дней демонстрируют решимость, скандируют лозунги в патриотическом духе и призывают к защите экологии.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоRussian peacekeepers' eleven vehicles pass freely in both directions through Khankandi-Lachin road again -VIDEO - UPDATED
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülhməramlılarının 11 avtomobili hər iki istiqamətə maneəsiz hərəkət edib - VİDEO - YENİLƏNİB

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