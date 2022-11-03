В Азербайджане будет отмечаться 100-летний юбилей академика Зарифы Алиевой

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея академика Зарифы Алиевой, сообщает Report.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея академика Зарифы Алиевой, сообщает Report.

В распоряжении говорится:

"В апреле 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося ученого Азербайджана, заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора, действительного члена Академии наук Азербайджана Зарифы Азиз гызы Алиевой.

Академик Зарифа Алиева прожила содержательную жизнь как истинный представитель интеллигенции, обладающий богатой духовностью, своей многогранной научной деятельностью внесла значительный вклад в развитие медицинской сферы в нашей стране. Весомые труды ученого по актуальным вопросам офтальмологии, являющиеся успешным результатом ее многолетних исследований, всегда принимались с одобрением и удостаивались высокой оценки. Предложенные в этих исследованиях новые и эффективные методы лечения, комплексные профилактические меры за короткое время с успехом нашли широкое применение. Именно по инициативе академика Зарифы Алиевой была создана специализированная научно-исследовательская лаборатория как первый исследовательский центр офтальмологической школы в Азербайджане. Зарифа Алиева, которая на протяжении всей своей научной и педагогической деятельности всегда сохраняла в центре внимания врачебную этику, внесла большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров в республике, сформировала целое поколение молодых ученых-офтальмологов.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, с целью обеспечения проведения 100-летия со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой, которой принадлежат особые заслуги в развитии медицинской науки в нашей стране, постановляю:

1.Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики совместно с Национальной Академией наук Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения"