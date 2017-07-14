100-летний юбилей академика Гасана Абдуллаева отметят на государственном уровне

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о 100-летнем юбилее академика Гасана Абдуллаева.

Как сообщает Report, в документе говорится, что в 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого, доктора физико-математических наук, профессора, лауреата Государственной премии республики, заслуженного деятеля науки, академика Гасана Мамедбагир оглу Абдуллаева.

Наряду с созданием основы современной физики в Азербайджане, в частности физики и техники полупроводников, Гасан Абдуллаев определил главные направления ее всестороннего развития. Ученый, сформировавший фундаментальными исследованиями богатую школу, на протяжении многих лет как президент Академии наук вносил существенный вклад в дело организации науки в республике, осуществлял достойную одобрения деятельность по углублению интеграции науки страны в международное научное пространство.

В целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея академика Гасана Абдуллаева, которому принадлежат большие заслуги в повышении научного потенциала страны и популяризации ее достижений, а также подготовке высококвалифицированных кадров, Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею академика Гасана Абдуллаева.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.