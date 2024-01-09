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ЦИК не зарегистрирует кандидатуры 10 человек из-за отсутствия необходимых документов

ЦИК не зарегистрирует кандидатуры 10 человек из-за отсутствия необходимых документов ЦИК утвердила выдвижение кандидатур 17 человек на предстоящих президентских выборах, однако 10 из них не представили в комиссию необходимые для регистрации кандидатуры документы в срок.
Внутренняя политика
9 января 2024 г. 11:46
ЦИК не зарегистрирует кандидатуры 10 человек из-за отсутствия необходимых документов

ЦИК утвердила выдвижение кандидатур 17 человек на предстоящих президентских выборах, однако 10 из них не представили в комиссию необходимые для регистрации кандидатуры документы в срок.

Согласно полученной Report информации, их кандидатуры не будут зарегистрированы.

Срок подачи в ЦИК документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты, истек в 18:00 8 января этого года.

Однако 10 из 17 утвержденных ЦИК кандидатов не представили в срок подписные листы и другие документы, предусмотренные законодательством.

Напомним, свои кандидатуры на предстоящие 7 февраля внеочередные президентские выборы выдвинули 17 человек.

ЦИК зарегистрировал трех кандидатов – действующего президента Ильхама Алиева от партии "Ени Азербайджан", Рази Нуруллаева от Партии национальный фронт и независимого кандидата Захида Оруджа.

Утвержденные ранее кандидаты самовыдвиженец Фуад Алиев, кандидаты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, Партии народного фронта целостного Азербайджана Гудрат Гасангулиев представили необходимые для регистрации документы в срок.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiqlənən 10 nəfər sənədlərini MSK-ya təqdim etməyib - EKSKLÜZİV

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