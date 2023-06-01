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1 июня - Международный день защиты детей

1 июня - Международный день защиты детей Сегодня отмечается Международный день защиты детей
Внутренняя политика
1 июня 2023 г. 06:00
1 июня - Международный день защиты детей

Сегодня отмечается Международный день защиты детей

Report напоминает, что 1 июня 1950 года на Международной женской конференции, организованной Генеральной Ассамблеей ООН, было принято решение посвятить 1 июня международной защите детей. После этого события 1 июня вошло в историю, как Международный день защиты детей.

В ООН принята Конвенция о правах ребенка, Азербайджан присоединился к ней после обретения независимости. Как и во всех демократических странах, защите прав детей в Азербайджане придается особое значение.

В стране созданы все условия для того, чтобы дети росли здоровыми, всесторонними, достойными детьми Родины. Безусловно, права ребенка также являются одной из важнейших и неотъемлемых частей прав человека. Дети – наше будущее, и будущее страны в их руках.

Сегодня Фонд Гейдара Алиева, своей деятельностью воплощающий в жизнь идеи общенационального лидера Гейдара Алиева, также осуществляет широкомасштабные мероприятия. Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиева с вниманием и заботой относится к детям, нуждающимся в особой заботе, лишенным родительской опеки.

Обеспечение в стране прав детей дает толчок проведению ряда мероприятий по выявлению их талантов. Именно по инициативе Фонда Гейдара Алиева особое внимание уделяется семьям беженцев и вынужденных переселенцев, а также неимущим детям. Проводятся мероприятия, направленные на вовлечение и интеграцию в общество детей с инвалидностью.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür

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