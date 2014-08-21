Утвержден план мероприятий Глобального форума по молодежной политике в Баку

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Глава администрации президента Азербайджана Рамиз Мехдиев подписал указ, которым утвердил план мероприятий, связанный с проведением в Баку Глобального форума по молодежной политике.

Как сообщает Report, указом предусмотрено создание при Министерстве молодежи и спорта Азербайджана Организационного комитета с участием соответствующих государственных структур для проведения на высоком уровне I Глобального форума по молодежной политике.

Оргкомитет будет заниматься подбором волонтеров для работы с участвующими в работе форума делегациями, аккредитацией представителей зарубежных СМИ, освещением форума в местных средствах массовой информации, организацией культурных программ и туров по городу в дни проведения форума, а также другими вопросами.

Напомним, что форум пройдет с 28 по 30 октября текущего года в Баку.