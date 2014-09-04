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    Посол Идаят Оруджев награжден Почетным дипломом президента Азербайджана

    И.Оруджев удостоен диплома за активное участие в общественной жизни страны

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении послу Азербайджана в Киргизии И.Оруджеву "Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению И.Оруджев был награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за активное участие в общественной жизни страны.

    Отметим, что И.Орджев раннее был председателем госкомитета по работе с религиозными образованиями. 5 сентября И.Оруджеву исполнится 70 лет.

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