Глава ПРООН посетит Азербайджан после 18-летнего перерыва

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Глава программы развития организации объединенных наций (ПРООН) Хелен Кларк посетит Азербайджан 1-4 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт организации, основной целью визита является оказание поддержки устойчивому развитию Азербайджана со стороны ПРООН, ознакомление с положительной динамикой развития страны в социально-экономической сфере и установление готовности Азербайджана стать полноправным членом сообщества стран-доноров.

В рамках визита планируется участие Х.Кларк в IV Бакинском международном гуманитарном форуме.

Глава ПРООН также встретится с высокопоставленными правительственными лицами, женщинами-политиками, сотрудниками представительства ООН в Азербайджане и аккредитованного в стране дипкорпуса, прочитает лекцию в Университете АДА о повестке развития после 2015 года и целях глобального устойчивого развития.

В ходе визита Х.Кларк будут сопровождать директор регионального бюро ПРООН по странам Восточной Европы и СНГ Джихан Султаноглу и другие официальные лица ООН.

Напомним, что последний визит главы ПРООН в Азербайджан состоялся в 1996 году.