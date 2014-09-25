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    Глава ПРООН посетит Азербайджан после 18-летнего перерыва

    В ходе визита планируется участие Х.Кларк в IV Бакинском международном гуманитарном форуме

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Глава программы развития организации объединенных наций (ПРООН) Хелен Кларк посетит Азербайджан  1-4 октября.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт организации, основной целью визита является  оказание  поддержки устойчивому развитию Азербайджана со стороны ПРООН, ознакомление с положительной динамикой развития страны в социально-экономической сфере и установление готовности Азербайджана стать полноправным членом сообщества стран-доноров.

    В рамках визита планируется участие Х.Кларк в IV Бакинском международном гуманитарном форуме.

    Глава ПРООН также встретится с высокопоставленными правительственными лицами, женщинами-политиками, сотрудниками представительства ООН в Азербайджане и аккредитованного в стране дипкорпуса,  прочитает лекцию в Университете АДА о повестке развития после 2015 года и целях глобального устойчивого развития.

    В ходе визита Х.Кларк будут сопровождать директор регионального бюро ПРООН по странам Восточной Европы и СНГ Джихан Султаноглу и другие официальные лица ООН.

    Напомним, что последний визит главы ПРООН в Азербайджан состоялся в 1996 году. 

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