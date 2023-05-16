Зюганов: Гейдар Алиев проявил редкий талант управленца

"В советское время, когда к власти пришел Горбачев, он быстро стал избавляться от всех конкурентов. Гейдар Алиев был на порядок сильнее. Когда случилась общенациональная трагедия, страну стали рвать на части, когда каждый заботился о своем кармане, Гейда

"В советское время, когда к власти пришел Горбачев, он быстро стал избавляться от всех конкурентов. Гейдар Алиев был на порядок сильнее. Когда случилась общенациональная трагедия, страну стали рвать на части, когда каждый заботился о своем кармане, Гейдар Алиев проявил волю и характер, возглавил страну и проявил редкий талант управленца".

Как передает российское бюро Report, об этом заявил председатель Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадий Зюганов на торжественном приеме, приуроченном к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Зюганов отметил, что Гейдар Алиев был самым эффективным кризисным управляющим: "Вы должны гордиться таким именинником, вам крупно повезло. Гейдар Алиевич был человеком, который охватил две эпохи. Он был самым эффективным кризисным управляющим".

Глава партии также рассказал о своих впечатления о Баку: "Город и республика произвели на меня очень яркое впечатление. Я порадовался, как грамотно и умно отстроен сегодня Баку. Такой набережной нет нигде на планете. Вам удалось соединить море, город, пляж и хорошее обустройство".