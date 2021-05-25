Зурабишвили написала письмо Ильхаму Алиеву: Надеюсь, что в ближайшем будущем буду встречать Вас в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени народа Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Грузинский и азербайджанский народы прошли через многие трудности и трагедии для восстановления своей государственности, однако сегодня наши страны с гордостью продолжают строить сильное и свободное государство.
Пользуясь случаем, еще раз заявляю о готовности вносить вклад в укрепление существующих между нашими странами дружественных связей и партнерства. Надеюсь, что в ближайшем будущем буду встречать Вас в Грузии, и мы вместе определим пути углубления нашего стратегического партнерства.
Господин президент, еще раз выражаю глубокое почтение к Вам, желаю дружественному азербайджанскому народу мира, спокойствия, здоровья и благополучия".