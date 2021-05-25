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Зурабишвили написала письмо Ильхаму Алиеву: Надеюсь, что в ближайшем будущем буду встречать Вас в Грузии

Зурабишвили написала письмо Ильхаму Алиеву: Надеюсь, что в ближайшем будущем буду встречать Вас в Грузии Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
25 мая 2021 г. 18:38
Зурабишвили написала письмо Ильхаму Алиеву: Надеюсь, что в ближайшем будущем буду встречать Вас в Грузии
Саломе Зурабишвили и Ильхам Алиев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Грузинский и азербайджанский народы прошли через многие трудности и трагедии для восстановления своей государственности, однако сегодня наши страны с гордостью продолжают строить сильное и свободное государство.

Пользуясь случаем, еще раз заявляю о готовности вносить вклад в укрепление существующих между нашими странами дружественных связей и партнерства. Надеюсь, что в ближайшем будущем буду встречать Вас в Грузии, и мы вместе определим пути углубления нашего стратегического партнерства.

Господин президент, еще раз выражаю глубокое почтение к Вам, желаю дружественному азербайджанскому народу мира, спокойствия, здоровья и благополучия".

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Версия на английском языке Georgian President congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Zurabişvili İlham Əliyevə məktub yazıb: "Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə Sizi Gürcüstanda qarşılayacağam"

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