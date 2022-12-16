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Золтан Салаи: Планируем совместные тренинги с Госслужбой миграции Азербайджана

Золтан Салаи: Планируем совместные тренинги с Госслужбой миграции Азербайджана В ближайшее время ЕС планирует провести совместные тренинги с Государственной службы миграции Азербайджана по вопросам обеспечения благоприятной адаптации и налаживания нормальной жизни мигрантов в стране, как справляться с кризисными ситуациями в этом в
Внешняя политика
16 декабря 2022 г. 17:34
Золтан Салаи: Планируем совместные тренинги с Госслужбой миграции Азербайджана

В ближайшее время ЕС планирует провести совместные тренинги с Государственной службы миграции Азербайджана по вопросам обеспечения благоприятной адаптации и налаживания нормальной жизни мигрантов в стране, как справляться с кризисными ситуациями в этом вопросе и пр.

Как передает Report, об этом заявил заместитель руководителя представительства ЕС Золтан Салаи на мероприятии "Миграция в Азербайджане: равенство, разнообразие и инклюзивность".

По его словам, ЕС тесно сотрудничает с Государственной службой миграции Азербайджана, МИД, пограничной службой страны.

З.Салаи подчеркнул, что в ЕС присутствуют разные языки и культуры, миграция - часть общеевропейского процесса. "На сегодняшний день более 7 млн украинцев стали беженцами в результате военной агрессии России. ЕС проявляет полную солидарность с Украиной и ее народом, в связи с чем обеспечивает ее гуманитарную и политическую поддержку", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Zoltan Salai: “Azərbaycanın Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə birgə təlimlər keçirməyi planlaşdırırıq”
Версия на английском языке Zoltan Szalai: EU plans joint trainings with Azerbaijan's State Migration Service

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