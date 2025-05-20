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Золтан Эгереши: Экономические и политические отношения между Азербайджаном и Венгрией находятся на очень высоком уровне

Золтан Эгереши: Экономические и политические отношения между Азербайджаном и Венгрией находятся на очень высоком уровне 17:34 Экономические, политические и дипломатические отношения между Азербайджаном и Венгрией в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) находятся на очень высоком уровне.
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 17:54
Золтан Эгереши: Экономические и политические отношения между Азербайджаном и Венгрией находятся на очень высоком уровне

Экономические, политические и дипломатические отношения между Азербайджаном и Венгрией в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) находятся на очень высоком уровне.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом журналистам заявил исследователь Института международных отношений и торговли Венгрии Золтан Эгереши.

По его словам, для Венгрии принимать у себя неформальный саммит ОТГ - очень важная возможность:

"Венгрия присоединилась к ОТГ в качестве страны-наблюдателя в 2018 году. Прошло уже семь лет, и самое большое мероприятие для нас состоится завтра (неформальный саммит ОТГ). Это прекрасная возможность представить Венгрию, рассказать о ее роли в тюркском мире. Надеемся, что декларация, которая будет принята в Будапеште, станет очень важным этапом для ОТГ".

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Версия на азербайджанском языке Zolton Egeresi: Azərbaycan və Macarıstan arasında iqtisadi, siyasi və diplomatik əlaqələr çox yüksək səviyyədədir

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