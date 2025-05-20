Золтан Эгереши: Экономические и политические отношения между Азербайджаном и Венгрией находятся на очень высоком уровне

17:34 Экономические, политические и дипломатические отношения между Азербайджаном и Венгрией в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) находятся на очень высоком уровне.

Экономические, политические и дипломатические отношения между Азербайджаном и Венгрией в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) находятся на очень высоком уровне.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом журналистам заявил исследователь Института международных отношений и торговли Венгрии Золтан Эгереши.

По его словам, для Венгрии принимать у себя неформальный саммит ОТГ - очень важная возможность:

"Венгрия присоединилась к ОТГ в качестве страны-наблюдателя в 2018 году. Прошло уже семь лет, и самое большое мероприятие для нас состоится завтра (неформальный саммит ОТГ). Это прекрасная возможность представить Венгрию, рассказать о ее роли в тюркском мире. Надеемся, что декларация, которая будет принята в Будапеште, станет очень важным этапом для ОТГ".