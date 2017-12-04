Зияфет Аскеров: В оккупированном Нагорном Карабахе созданы условия для функционирования различных преступных групп

Москва. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Невозможно не отметить явную связь незаконного оборота наркотических средств с финансированием терроризма".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, выступая на международной конференции "Парламентарии против наркотиков" в Госдуме России.

По его словам, оборот наркотиков больше всего процветает на неконтролируемых властями территориях.

"Вызывает тревогу тот факт, что под прикрытием различных лозунгов, в том числе "права наций на самоопределение", на территории суверенных государств возникают серые зоны, где процветает любая противоправная деятельность, включая незаконный оборот наркотических веществ. В этой связи серьезную озабоченность Азербайджана вызывает ситуация в Нагорном Карабахе, где в результате оккупации полностью исключена работа центральных властей страны, что создает благоприятную среду для функционирования различных преступных групп, в том числе специализирующихся на производстве и торговле наркотиками", - отметил Зияфет Аскеров.

Он также обратил внимание коллег на то, что Азербайджан имплементировал все международные договора по наркотикам, и даже внес изменения в собственное законодательство, призванные облегчить лечение наркозависимых.

"Согласно изменениям, произошедшим недавно в законодательстве Азербайджана, лицо приобретшее наркотические вещества без цели их перепродажи, а для личного употребления может быть отправлено на принудительное лечение с дальнейшим освобождением от уголовной ответственности. Тем самым подобным лицам предоставляется прекрасный шанс излечиться от наркотической зависимости за счёт государства", - сказал вице-спикер Милли Меджлиса.