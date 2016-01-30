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    ​Зияфет Аскеров: Мы были свидетелями двойных стандартов в ПАСЕ в связи с Азербайджаном

    Все это мы видим собственными глазами

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Каждый из нас был свидетелем двойных стандартов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в отношении Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

    Он отметил, что это показывает, что в мире не действует международное право: "Международное право является работой для больших государств и ограничением для маленьких государств. Большие государства пользуются международным правом в своих интересах. Все это мы видим собственными глазами".

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