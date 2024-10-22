Зияфет Аскеров: Азербайджан заключает мирный договор не с Пашиняном, а с Арменией

11:29

Заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров заявил, что Азербайджан заключает мирный договор не с премьер-министром Николом Пашиняном, а с государством Армения.

Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что в настоящее время в исках, предъявленных Арменией Азербайджану в международных судах, все еще используется выражение "Нагорный Карабах":

"Как в таком случае можно подписать мирное соглашение? Хочу еще раз напомнить, что именно конституция Армении препятствует подписанию мирного договора с Азербайджаном".

З.Аскеров добавил, что в Конституции и Акте о государственной независимости Армении есть примечание "Нагорный Карабах является территорией Армении". "Пока этот момент не будет исключен из Конституции и других документов, о мирном соглашении не может быть и речи", - подчеркнул вице-спикер парламента.