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Зияфет Аскеров: Азербайджан заключает мирный договор не с Пашиняном, а с Арменией

Зияфет Аскеров: Азербайджан заключает мирный договор не с Пашиняном, а с Арменией 11:29
Внешняя политика
22 октября 2024 г. 12:19
Зияфет Аскеров: Азербайджан заключает мирный договор не с Пашиняном, а с Арменией

Заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров заявил, что Азербайджан заключает мирный договор не с премьер-министром Николом Пашиняном, а с государством Армения.

Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что в настоящее время в исках, предъявленных Арменией Азербайджану в международных судах, все еще используется выражение "Нагорный Карабах":

"Как в таком случае можно подписать мирное соглашение? Хочу еще раз напомнить, что именно конституция Армении препятствует подписанию мирного договора с Азербайджаном".

З.Аскеров добавил, что в Конституции и Акте о государственной независимости Армении есть примечание "Нагорный Карабах является территорией Армении". "Пока этот момент не будет исключен из Конституции и других документов, о мирном соглашении не может быть и речи", - подчеркнул вице-спикер парламента.

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Версия на английском языке Deputy speaker: Azerbaijan signing peace agreement with state of Armenia, not with Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Ziyafət Əsgərov: Biz sülh müqaviləsini Paşinyanla yox, Ermənistan dövləti ilə bağlayırıq

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