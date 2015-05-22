​Зияфет Аскеров: Азербайджан не примет участия на предстоящем в Армении семинаре ПА НАТО

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан не примет участия на предстоящем в Армении семинаре "Rouz-Roud" Парламентской Ассамблеи НАТО.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров.

По его словам, по данному вопросу проинформирован также председатель ПА НАТО.

"До тех пор, пока Армения не будет признана страной-оккупантом и ее войска не покинут оккупированные территории Азербайджана, проведение подобных мероприятий в Армении не принесет ПА НАТО чести", - сказал первый вице-спикер.