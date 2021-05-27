Зия Сельчук: Для нас очень важны проявленная Вами решительность, поддержка в вопросе ФЕТО

"Мы с большой радостью приехали сюда с приветствиями от нашего президента и турецкого народа".

"Мы с большой радостью приехали сюда с приветствиями от нашего президента и турецкого народа".

Как сообщает Report, об этом на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым сказал министр национального образования Турции Зия Сельчук.

"Наши сердца переполняет радость вошедшей в историю Победы в Карабахе. Даже через тысячу лет дети будут воспевать Ваше имя, наизусть будут знать Ваше имя и имена наших солдат, ставших шехидами, Иншаллах. Это – самая большая радость последних лет, которую все турецкие граждане выразили, выйдя на улицы и площади, и мы очень счастливы", - сказал министр.

Он подчеркнул, что между нами не может быть никаких проблем, связанных с образовательными программами, развитием образования, предстоящей работой: "Мы все решим. Не хочу отнимать у Вас время технической стороной данных вопросов. Вместе с моим коллегой, другом мы сделаем все необходимое и даже больше. Можете ни о чем не беспокоиться. Нам достаточно Ваших приказов. В этом контексте уже реализуется и подписанный нами протокол, связанный с профессиональной деятельностью. Мы и сегодня продолжим обсуждения этого вопроса. Наши связи, отношения продолжаются на более высоком уровне, чем официальные отношения. Мы вместе делаем все необходимое для ускорения процессов, работы.

Решаются и другие вопросы. В частности, для нас очень важны проявленная Вами решительность, поддержка в вопросе ФЕТО. Это тоже приносит нам большое счастье и радость. Очень рады этому. Кроме того, мы упорядочим все предстоящие работы и процессы, вместе с нашими друзьями решим их, а затем доложим Вам, господин президент. Можете не беспокоиться. Мы сделаем все необходимое, господин президент. Еще раз выражаю признательность и почтение за то, что Вы нас приняли".