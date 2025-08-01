Зиппора Мобане: Азербайджан на медиафоруме в Шуше показал как надо правильно вести национальный брендинг

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Руководитель отдела коммуникаций и пропаганды Агентства развития Африканского союза (NEPAD) Зиппора Мобане назвала III Шушинский Глобальный медиафорум ярким примером того, как Азербайджан через культуру, историю и открытый диалог может продемонстрировать свою устойчивость, ценности и стремление к развитию.

Как передает Report, об этом она сообщила южноафриканскому изданию Jambo Africa.

По словам Мобане, ее знакомство с Азербайджаном началось в 2024 году, когда она впервые посетила Баку для участия в конференции ООН по климату - COP29. Уже тогда ее впечатлил высокий уровень организации, а участие в медиафоруме в Шуше (19-21 июля) стало возможностью глубже понять страну, ее народ и культурное наследие.

“Медиафорум в Шуше - это было не просто профессиональная платформа для специалистов, а масштабное событие, в котором соединялись современные технологии, содержательные дискуссии и насыщенная культурная программа. Организаторы обеспечили безупречную логистику и создали атмосферу, в которой участники смогли не только обсуждать актуальные вызовы глобальных медиа, но и погрузиться в историческую и культурную среду Азербайджана”, - рассказала она.

Она подчеркнула, что программа форума умело сочетала профессиональные обсуждения с культурными мероприятиями, что позволяло каждому участнику почувствовать дух и ценности страны.

“Было удивительно наблюдать, как исторические памятники, традиции и современные медиа идут рука об руку, создавая уникальное пространство для диалога и взаимопонимания”, - добавила представитель NEPAD.

Особо Мобане выделила обсуждениям в рамках форума, посвященные медиаграмотности и информационной безопасности. Она отметила, что проблема распространения дезинформации выходит далеко за рамки только медиа и требует совместных усилий правительств, частного сектора и технологических платформ.

Также она была впечатлена открытостью и непосредственным участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в работе форума.

“Президент проявил редкую для лидеров готовность к открытому и честному диалогу с журналистами - ни один вопрос не остался без ответа. Его прозрачность и готовность обсуждать сложные темы свидетельствуют о мудром и ответственном лидерстве”, - отметила она.

Кроме того, Мобане выделила стратегическую роль Ильхама Алиева в восстановлении Карабаха, отметив его не только как политического лидера, но и как символ национального единства и возрождения.

“Его личная вовлеченность в процессы восстановления региона, внимание к сохранению культурного наследия и стремление обеспечить эмоциональное и социальное возрождение людей показывает пример истинного руководства. Это вдохновляет и служит уроком для многих стран, включая африканские”, - заключила глава коммуникаций NEPAD.

Она отметила, что Шушинский медиафорум стал не просто площадкой для обмена мнениями, а подлинным событием культурной дипломатии, способствующим глубокому пониманию и укреплению международных связей.

“Азербайджан показал, что успешное брендирование страны - это не просто маркетинг и яркие образы, а создание живого диалога, позволяющего миру по-настоящему понять ее уникальную идентичность и ценности”, - подчеркнула Мобане.

Представитель NEPAD добавила, что опыт Азербайджана, показанный на форуме, может служить вдохновением и примером для других стран, стремящихся к развитию, возрождению и эффективному международному взаимодействию.