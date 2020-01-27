​Зимняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге

Первая в этом году, зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в понедельник в Страсбурге.

Как передает Report, зимняя сессия традиционно начнется с процедуры ратификации полномочий всех участвующих в ней национальных делегаций. Как правило, полномочия подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения. Для оспаривания полномочий по существенным основаниям в зале пленарных заседаний должны встать не менее 30 парламентариев из не менее чем пяти национальных делегаций.

Начало сессии ознаменуется избранием нового председателя ассамблеи вместо Лилиан Мори Паскье, которая больше не может баллотироваться на новый срок. Кандидатуру нового спикера - главы делегации Бельгии Хендрика Дамса - выдвигает на ротационной основе политгруппа либералов.

После избрания председателя делегаты планируют утвердить повестку всей сессии, в том числе дискуссии о последствиях конфликта в Ливии для Европы.

В течение пяти дней пленарной сессии большое внимание будет уделяться теме выборов и качеству демократии в странах - участницах СЕ. В ходе сессии будут заслушаны отчеты Бюро и постоянного комитета о проделанных работах, будут обсуждены итоги парламентских выборов в Беларуси, деятельность демократических институтов в Польше, безопасность журналистов в Европе, свобода медиа и другие вопросы.

Также будут обсуждаться такие темы, как противостояние нелегальной миграции, проблема детей-мигрантов в Европе и защита свободы вероисповедания на рабочем месте.

В сессии примет участие делегация во главе с руководителем постоянной делегации Милли меджлиса в ПАСЕ, председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.

В рамках сессии, при организационной поддержке азербайджанской делегации, 28 января планируется проведение мероприятия, посвященного 30 годовщине трагедии 20 Января.