Зимняя сессия ПА ОБСЕ состоится 18-20 февраля в Вене

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) пройдет 18-20 февраля в Вене. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, в ходе сессии парламентарии примут участие на заседании постоянного комитета, а также трех общих комитетов ПА ОБСЕ, обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Украине.

Вопрос реагирования ОБСЕ на кризис в Украине и вокруг нее станет темой специальных дебатов в ходе сессии.

19 февраля на заседании общего комитета по политическим вопросам и безопасности со вступительным словом выступит заместитель председателя комитета, азербайджанский депутат Азай Гулиев.