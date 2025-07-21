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Зифора Мобан: Медиаграмотность - необходимый навык для частного и государственного сектора

Зифора Мобан: Медиаграмотность - необходимый навык для частного и государственного сектора Медиаграмотность — это навык, необходимый не только журналистам, но и лидерам частного и государственного секторов, уверена Зифора Мобан
Внешняя политика
21 июля 2025 г. 10:45
Зифора Мобан: Медиаграмотность - необходимый навык для частного и государственного сектора

Медиаграмотность — это навык, необходимый не только журналистам, но и лидерам частного и государственного секторов.

Как сообщает корреспондент Report, об этом глава отдела коммуникаций и пропаганды Офиса Генерального директора Агентства развития Африканского союза Зифора Мобан (Ziphora Maubane) заявила в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

По ее словам, ответственность за формирование устойчивого медиаполя лежит не только на журналистах и средствах массовой информации, но и на руководителях частного и государственного секторов.

"Лидеры - как раз те, кто наиболее активно присутствует на онлайн-медиа-платформах. Поэтому они должны нести такую же ответственность за распространение достоверной информации, как и журналисты", — отметила она.

Мобан подчеркнула, что медиаграмотность — это не универсальный навык, он варьируется в зависимости от аудитории: "Очень важно понимать всю экосистему медиаграмотности. Этот навык будет отличаться для граждан, лидеров, чиновников, а также для жителей сельской местности. Задача не только в том, чтобы СМИ распространяли правду — необходимо, чтобы люди могли отличать фейковые новости от качественной журналистики".

Она также затронула тему стремительного развития интернет-СМИ и необходимость создания механизмов быстрого реагирования в медиаструктурах.

"Чтобы информация доходила до людей вовремя, необходимо реагировать без задержек. Если возникает информационный вакуум, он тут же заполняется догадками и спекуляциями. Это может нанести ущерб репутации как частных компаний, так и государственных структур", — подчеркнула представитель Африканского союза.

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Версия на английском языке Zipporah Maubane: Media literacy essential skill for both private and public sectors
Версия на азербайджанском языке Zifora Moban: Media savadlılığı özəl və dövlət sektoru üçün zəruri bacarıqdır

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