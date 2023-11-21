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Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы

Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы Тема сегодняшнего мероприятия является весьма актуальной в контексте современных событий по всему миру, представляя собой борьбу против новых типов колониализма.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 13:34
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы

Тема сегодняшнего мероприятия, которое проходит в столице Азербайджана, является весьма актуальной в контексте современных событий по всему миру. Здесь обсуждаются вопросы борьбы против новых типов колониализма.

Об этом Report заявил журналист из Нигерии Кайоде Комолафе (Kayode Komolafe), который участвует в Баку на конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин".

"Такие мероприятия позволяют продемонстрировать всему миру последствия колониализма. Однако еще более важным является тот факт, что в современном мире наблюдается неоколониализм и империалистическое манипулирование мировым общественным мнением и политикой",- сказал он.

По словам Комолафе, также имеют место нарушения прав человека и гуманитарные проблемы, и в качестве примера привел ситуацию вокруг сектора Газа.

"В свете длительных военных действий в Газе имеют место крайне серьезные нарушения прав человека и гуманитарное кризисное положение в этом регионе", - сказал журналист.

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Версия на английском языке Nigerian journalist : Pressing topics are discussed in Baku

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