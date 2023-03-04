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Журналист из Колумбии: Ракетные обстрелы Гянджи говорят о бесчеловечности армян

Журналист из Колумбии: Ракетные обстрелы Гянджи говорят о бесчеловечности армян Ракетные удары по Гяндже в ходе Второй карабахской войны говорят об бесчеловечности армян, о том, насколько у них сильно чувство ненависти к другому народу.
Внешняя политика
4 марта 2023 г. 11:00
Журналист из Колумбии: Ракетные обстрелы Гянджи говорят о бесчеловечности армян

Ракетные удары по Гяндже в ходе Второй карабахской войны говорят об бесчеловечности армян, о том, насколько у них сильно чувство ненависти к другому народу.

Об этом Report заявила журналистка национального телевидения Колумбии Лаурен Кальдерин (Lauryen Calderín).

"Я ни разу не видела столько разрушений от ракетных обстрелов и столько жертв в результате данных атак. Я не могла представить себе такое",- добавила она.

Журналист отметила, что подобные ракетные атаки со стороны армян в ночное время говорят о большой ненависти армян и добавила, что это ее очень разочаровывало.

"Я впервые сталкиваюсь с подобным. В Колумбии мало кто об этом знает. После того, как я вернусь обратно, я буду много рассказывать про увиденное нашим зрителям", - заявила Л.Кальдерин.

Делясь впечатлениями от вчерашней поездки в Агдам, журналистка заявила, что увиденное привело ее в шок.

"Километры за километрами, мы едем и видим, что разрушения не заканчиваются. Это вызывает огромное чувство сожаления", заключила она.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyalı jurnalist: “Gəncəyə raket hücumları ermənilərin qeyri-insaniliyindən xəbər verir”
Версия на английском языке Journalist from Colombia: Rocket attacks on Ganja speak of inhumanity of Armenians

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