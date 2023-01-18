Журналист из Ардебиля: Иранский режим выказывает ненависть к Азербайджану

Иранский режим выказывает ненависть к Азербайджану.

Иранский режим выказывает ненависть к Азербайджану.

Об этом Report рассказал проживающий в Швеции журналист Алирза Ардебили, находящийся сейчас с визитом в Шуше.

”Режим муллократии находится у власти 43 года, их преступления продолжаются", - сказал он.

По его словам, в 1988 году в Иране за 3 месяца было казнено 5 тысяч человек: “Режим совершил бесчисленные преступления. Они убивают людей, в том числе девушек, а затем в качестве причины смерти указывают “сердечную недостаточность”. Это смешно. Нынешние акции протеста в стране были ожидаемы. Женщины, молодые девушки отстаивают свои права”.

Журналист заявил, что иранский режим выказывает ненависть к Азербайджану: "Давление Ирана на собственное население связано в том числе и с этим фактом. Я надеюсь, что в ближайшее время будет положен конец этим преступлениям. Как известно, Иран совершает преступления не только против своего народа, но и против сирийцев. До образования Исламской Республики Иран подобных случаев не было. "Аль-Каида", "Талибан" и др. - это проявления этой идеологии".