Журнал La Voix du Caillou посвятил статью поддержке Азербайджаном народа Новой Каледонии

Сегодня в журнале La Voix du Caillou Новой Каледонии опубликована статья под названием "Иностранное вмешательство в Тихом океане: Франция внимательно следит за ситуацией".

Сегодня в журнале La Voix du Caillou Новой Каледонии опубликована статья под названием "Иностранное вмешательство в Тихом океане: Франция внимательно следит за ситуацией".

Как сообщает Report, на обложке журнала размещен плакат с изображением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В статье говорится о поддержке Азербайджаном народа Новой Каледонии в его справедливой борьбе за деколонизацию.

Отмечается, что на акциях против французского колониализма представители народа Новой Каледонии держат в руках флаг Азербайджана и портрет главы государства Ильхама Алиева, выражая свою признательность президенту и народу Азербайджана.

В статье, в частности, упоминается выступление заместителя председателя комиссии по правам семьи и женщин парламента Новой Каледонии Мари-Лин Сакилия на акции против Франции.

Ранее М.Л.Сакилия выпустила видеообращение, в котором выразила благодарность Азербайджану и Бакинской инициативной группе за поддержку, оказанную в ходе масштабной акции протеста на центральной площади Новой Каледонии 21 марта.