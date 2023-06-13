Жозеп Борель: Следующая встреча между официальными лицами Азербайджана и Армении состоится в Брюсселе

"Следующая встреча между официальными лицами Азербайджана и Армении состоится в Брюсселе".

"Следующая встреча между официальными лицами Азербайджана и Армении состоится в Брюсселе".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Борель во время слушаний в Европейском парламенте.

По его словам, ЕС стремится поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном: “Единственное решение - в дипломатии. Обе стороны выразили желание продолжить переговоры”.

Ж.Борель сказал, что ЕС заинтересован в установлении мира на Южном Кавказе: “С этой целью мы реализуем как гуманитарные инициативы, так и вносим непосредственный вклад в переговоры, направленные на мир. Мы также занимаемся поисками людей, пропавших без вести во время войны, и работами по предотвращению новых столкновений между сторонами”.