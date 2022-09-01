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Боррель поприветствовал проведение трехсторонней встречи в Брюсселе

Боррель поприветствовал проведение трехсторонней встречи в Брюсселе Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует состоявшуюся накануне в Брюсселе встречу главы Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 17:09
Боррель поприветствовал проведение трехсторонней встречи в Брюсселе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует состоявшуюся накануне в Брюсселе встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Совета ЕС Шарля Мишеля.

Как передает Report, об этом Ж. Боррель написал в Twitter.

"Я приветствую четвертую встречу главы Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Важно продолжать работать над продвижением мирного договора и продолжать усилия в гуманитарной сфере и коммуникациях. ЕС продолжает быть полностью вовлеченным в поддержку мирного, безопасного и процветающего Южного Кавказа", - отмечается в публикации.

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