Боррель поприветствовал проведение трехсторонней встречи в Брюсселе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует состоявшуюся накануне в Брюсселе встречу главы Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует состоявшуюся накануне в Брюсселе встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Совета ЕС Шарля Мишеля.

Как передает Report, об этом Ж. Боррель написал в Twitter.

"Я приветствую четвертую встречу главы Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Важно продолжать работать над продвижением мирного договора и продолжать усилия в гуманитарной сфере и коммуникациях. ЕС продолжает быть полностью вовлеченным в поддержку мирного, безопасного и процветающего Южного Кавказа", - отмечается в публикации.