Жители Эвиан-ле-Бена осудили вандализм в отношении памятника Натаван

Вандализм в отношении памятника известной азербайджанской поэтессы XIX века Хуршидбану Натаван, который был установлен в "Азербайджанском саду" в качестве подарка Азербайджана городу Эвиан-ле-Бен после его побратимства с Исмаиллы, вызвал недоумение не тол

Вандализм в отношении памятника известной азербайджанской поэтессы XIX века Хуршидбану Натаван, который был установлен в "Азербайджанском саду" в качестве подарка Азербайджана городу Эвиан-ле-Бен после его побратимства с Исмаиллы, вызвал недоумение не только азербайджанцев, но и местной общественности.

В беседе с французским бюро Report жительница города сказала, что очень огорчена произошедшим.

"Эта женщина - поэтесса, она была в числе известных людей своего времени. Поступать так с ее памятником просто возмутительно", - сказала она.

Жительница города отметила, что сожалеет об этом поступке, совершенном в ее городе: "Сегодня во Франции люди прибегают к вандализму, когда не согласны с мнением друг друга. Подобные ситуации недопустимы. К памятнику этой женщины следует относиться с уважением. Очень сожалею, что подобное произошло в моем городе, который находится в двух шагах от Швейцарии".

Другой житель города отметил, что инцидент произошел прямо возле его дома: "Памятник облили краской и изуродовали. Это неприемлемо, и мы с глубоким сожалением восприняли это событие. Для нашего города этот случай неприемлем, так как Эвиан-ле-Бен всегда был тихим городом. Памятник был символом дружбы между двумя странами. Мне, как жителю города, очень стыдно".

Еще одна жительница города выразила сожаление проявленным в ее городе неуважением к памятнику азербайджанской поэтессы: "Этот поступок абсолютно неприемлем. Люди должны уважать мнение друг друга, должны быть терпимы к политическим взглядам друг друга и религиозному разнообразию. Нет необходимости ломать и разрушать. Нужно восстановить памятник и возместить ущерб за поврежденную общественную собственность. Я очень разочарована этим инцидентом, который произошел в моем городе".