Жители Баку продолжают нести цветы к посольству Турции - ФОТО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Жители Баку второй день продолжают нести цветы к посольству Турции в знак соболезнования в связи с терактом в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Как сообщает Report, у фасада дипмиссии сложены букеты цветов, которые приносят обычные жители Баку в память о жертвах произошедшего в Стамбуле теракта.

Также с самого утра послы зарубежных стран, представители общественных организаций, государственных структур посещают посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований.

Напомним, что 28 июня в аэропорту Ататюрка в Стамбуле 3 смертника совершили теракты. В результате трех взрывов погибли 42 человека, 238 получили ранения. В связи с терактом в Турции объявлен однодневный траур. В официальных представительствах Турции в стране и за ее пределами приспущены государственные флаги.

Отметим, что в связи с происшествием мировые лидеры выразили соболезнования Турции.