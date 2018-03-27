Жители Баку несут цветы к посольству России - ФОТО

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Жители Баку несут цветы и игрушки к посольству России в Азербайджане в знак соболезнования в связи с многочисленными жертвами при пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" в Кемерове.

Как сообщает Report, у фасада дипмиссии сложены букеты цветов. Некоторые принесли игрушки, поскольку при пожаре погибли более 40 детей.

Цветы к посольству возложили представители азербайджанской общественности, представители Землячества казаков Азербайджана, глава представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и др.

Отметим, что пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, из них - 41 ребенок.

Фото: Фири Салим