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    Жители Баку несут цветы к посольству России - ФОТО

    Некоторые принесли игрушки, поскольку при пожаре в ТЦ в Кемерове погибли более 40 детей

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Жители Баку несут цветы и игрушки к посольству России в Азербайджане в знак соболезнования в связи с многочисленными жертвами при  пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" в Кемерове.

    Как сообщает Report, у фасада дипмиссии сложены букеты цветов. Некоторые принесли игрушки, поскольку при пожаре погибли более 40 детей.

    Цветы к посольству возложили представители азербайджанской общественности, представители Землячества казаков Азербайджана, глава представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и др.

    Отметим, что пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, из них - 41 ребенок.

    Фото: Фири Салим

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