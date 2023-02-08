Жители Аранского региона оказывают помощь пострадавшим при землетрясении в Турции

Жители Аранского региона начали акцию по оказанию помощи населению, пострадавшему от землетрясения в братской Турции.

Жители Аранского региона начали акцию по оказанию помощи населению, пострадавшему от землетрясения в братской Турции.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, в акции, которая началась с утра, активно участвуют жители Уджарского, Гёйчайского и Кюрдамирского районов.

Уже за этот день только из Уджарского района в Баку было отправлено 3 грузовика с теплой одеждой, перчатками, носками, постельным бельем, сухими продуктами, чистящими средствами.

Завтра в столицу отправятся грузовики с различной одеждой, обогревателями и сухими продуктами, собранными жителями Гёйчайского и Кюрдамирского районов.