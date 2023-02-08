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Жители Аранского региона оказывают помощь пострадавшим при землетрясении в Турции

Жители Аранского региона оказывают помощь пострадавшим при землетрясении в Турции Жители Аранского региона начали акцию по оказанию помощи населению, пострадавшему от землетрясения в братской Турции.
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 20:49
Жители Аранского региона оказывают помощь пострадавшим при землетрясении в Турции

Жители Аранского региона начали акцию по оказанию помощи населению, пострадавшему от землетрясения в братской Турции.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, в акции, которая началась с утра, активно участвуют жители Уджарского, Гёйчайского и Кюрдамирского районов.

Уже за этот день только из Уджарского района в Баку было отправлено 3 грузовика с теплой одеждой, перчатками, носками, постельным бельем, сухими продуктами, чистящими средствами.

Завтра в столицу отправятся грузовики с различной одеждой, обогревателями и сухими продуктами, собранными жителями Гёйчайского и Кюрдамирского районов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAran bölgəsində Türkiyəyə yardım kampaniyasına start verilib

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